Газзаев: Хотел бы видеть «Аланию» в РПЛ

Экс-тренер «Алании»прокомментировал победу своей бывшей команды над «Зенитом» в Кубке России.

Основное время закончилось со счетом 2:2. А в серии пенальти точнее оказались владикавказцы — 6:5.

«Поздравляю "Аланию" с победой, они ее полностью заслужили. Команда Гогниева на протяжении всего матча демонстрировала хороший уровень игры. Победил тот, кто больше этого хотел. "Алания" проявила большую самоотдачу и желание сражаться до самого конца. Они показали свой уровень, команда у них сейчас очень интересная.

Надеюсь, что увижу "Аланию" в финале Кубка России. Буду болеть за ребят. Хотел бы видеть "Аланию" в РПЛ? Конечно! Сегодня они показали, что смогут играть на уровне чемпионата России. Шансы у них на это еще есть», — сказал Газзаев «Матч ТВ».