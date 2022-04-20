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    Семак: В матче с «Аланией» нужно держать концентрацию все 90 минут

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России Алания
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против «Алании».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки из Владикавказа — 6:5.

    «Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти — это и лотерея и мастерство.

    На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли.

    Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра.

    Я не думаю, что "Алания" это середняк ФНЛ. Команда, которая борется за стыковые матчи. Опять же домашнее поле, поддержка. Все это нивелирует разницу в классе. На первое место выходит мастерство и единоборства.

    Я не считаю, что "Зениту" не хватило желания. Моменты смотрелись неплохо, мы создавали, забивали. Нужно держать концентрацию все 90 минут.

    Мы пропустили с двух стандартов, а не игры. Понятно, что это мастерство соперника. Но и концентрация. Ее не хватило.

    Конечно, не готовились к тому, что исход матча может решиться в серии пенальти. Мы предполагали, что это возможно. Но подготовка к пенальти — достаточно спорный вопрос.

    На тренировке нет фактора давления и психологического состояния. На тренировке ты можешь забить 10 из 10. А в игре из 10 — 3. Нужно обладать хорошей нервной системой.

    Не думаю, что мы решили поберечь игроков. Мы хотели посмотреть некоторых игроков. У нас все периодически выходят. Нет понятия первый и второй состав у нас.

    Естественно, мы пытаемся строить схему, менять игроков. Мы рассчитываем на всех», — заявил Семак в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

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