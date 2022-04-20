Семак: В матче с «Аланией» нужно держать концентрацию все 90 минут

Главный тренерподвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки из Владикавказа — 6:5.

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти — это и лотерея и мастерство.

На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли.

Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра.

Я не думаю, что "Алания" это середняк ФНЛ. Команда, которая борется за стыковые матчи. Опять же домашнее поле, поддержка. Все это нивелирует разницу в классе. На первое место выходит мастерство и единоборства.

Я не считаю, что "Зениту" не хватило желания. Моменты смотрелись неплохо, мы создавали, забивали. Нужно держать концентрацию все 90 минут.

Мы пропустили с двух стандартов, а не игры. Понятно, что это мастерство соперника. Но и концентрация. Ее не хватило.

Конечно, не готовились к тому, что исход матча может решиться в серии пенальти. Мы предполагали, что это возможно. Но подготовка к пенальти — достаточно спорный вопрос.

На тренировке нет фактора давления и психологического состояния. На тренировке ты можешь забить 10 из 10. А в игре из 10 — 3. Нужно обладать хорошей нервной системой.

Не думаю, что мы решили поберечь игроков. Мы хотели посмотреть некоторых игроков. У нас все периодически выходят. Нет понятия первый и второй состав у нас.

Естественно, мы пытаемся строить схему, менять игроков. Мы рассчитываем на всех», — заявил Семак в интервью «Спорт-Экспрессу».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).