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    • «Рубин» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России
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    Онугха: Когда ты понимаешь, что уже вылетаешь из Кубка, особой радости от гола нет

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    Форвард «Рубина» Герман Онугха поделился впечатлениями после поражения своей команды от «Енисея» в четвертьфинале Кубка России (1:3).

    Герман Онугха
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    Герман Онугха

    Онугха стал автором единственного гола «Рубина» в этой игре.

    «Думаю, первый тайм не очень важно сыграли командно. Где-то не до конца выигрывали единоборства, не забирали подборы. Нужно отдать должное сопернику, "Енисей" очень хорошо играл первый тайм.

    Какие эмоции вызвал гол престижа? Когда ты уже понимаешь, что вылетаешь из Кубка, забиваешь за три минуты до конца, проигрываешь 1:3, поэтому особой радости нет. Но нападающему все равно важно забивать.

    Четыре дня до игры с "Арсеналом", нужно восстанавливаться, тренироваться, проводить теории, тренировки, выходить на поле, выигрывать игру. Будет очень важная игра для нас.

    За счет чего можно исправить ситуацию? За счет игроков, команды, индивидуальных действий. Больше брать на себя, проявлять инициативу, отдаваться на 101 процент в каждом моменте и за счет этого выигрывать.

    Когда болельщики приезжают на стадион, это вдвойне приятно. Хоть и немного, но ты чувствуешь поддержку, что есть ребята из нашего города, которые поддерживают.

    Мы отдали майки большинству ребят. Людям у экранов тоже огромное спасибо, что в такой период они не оставляют команду», — цитирует Онугху пресс-служба казанского клуба.

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