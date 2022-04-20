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    Головин поделился мыслями после победы над «Ниццей»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам "Монако" и "Ниццы" здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс, в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения.

    Была игра за 6 очков? Конечно, нам нужно было победить и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит.

    Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — цитирует Головина Sport24.

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