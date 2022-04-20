Дуглас Сантос: Еще на поле сказал Круговому, чтобы не переживал из-за незабитого пенальти

Защитникподелился впечатлениями после вылета команды из Кубка России.

На стадии 1/4 финала турнира сине-бело-голубые уступили «Алании» в серии пенальти (2:2, 5:6).

«Пусть сегодня не во всех эпизодах нам удавалось показывать свой футбол, но мы атаковали, боролись до самого конца, смогли перевернуть игру и выйти вперед.

К сожалению, на последних секундах соперник сравнял счет. Но это футбол, мы знаем, что в нем бывают и такие моменты.

Нам нужно поднять голову повыше, хоть мы и провели не очень хороший матч. Впереди у нас важнейшие игры в чемпионате, мы должны защищать наше преимущество.

В гостях, не только в Кубке, но и в Премьер-лиге, в этом сезоне нам особенно непросто, но сейчас надо собрать все силы в кулак и показать лучшее, на что мы способны.

Я бы сказал, что пенальти — это лотерея, но огромное значение также имеет то, как складывалась игра, какой была твоя уверенность в своих силах. Требуется максимальная концентрация в такой напряженный момент.

Я сам небольшой специалист в том, что касается пенальти, но когда выпадает случай, стараюсь ударить как можно точнее и спокойнее, чтобы точно забить.

Еще на поле я подошел к Кругу (Даниил Круговой не реализовал решающий пенальти — прим. ред.) и сказал, чтобы он не переживал, что подобное происходит, что он еще молод.

Сказал, что я тоже не забивал пенальти, когда играл за сборную Бразилии. Такие вещи случаются с футболистами в течение их карьеры, и нам нужно принимать их и учиться на них.

Подобные ситуации должны делать тебя сильнее, главное — не зацикливаться на них», — цитирует бразильца пресс-служба «Зенита».