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    «Эвертон» готов расстаться с двумя основными нападающими

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    На фоне возможного вылета из АПЛ «Эвертон» готов расстаться с двумя нападающими основного состава. «Ириски» открыты к предложениям по Доминику Калверту-Льюину и Ришарлисону де Андраде, информирует Football Insider.

    Ришарлисон де Андраде
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    Ришарлисон де Андраде

    Согласно сведениям источника, «Эвертон» намерен продать ведущих игроков, чтобы накопить деньги на глобальную перестройку состава. Основными претендентами на Калверта-Льюина и Ришарлисона считаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

    Калверт-Льюин провёл в нынешнем розыгрыше АПЛ 13 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в € 42 млн, а контракт с «ирисками» рассчитан до 2025 года.

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