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    Сборная Колумбии отправила в отставку главного тренера

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    Исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола на заседании согласовал с Рейнальдо Руэда его отставку с поста главного тренера национальной команды.

    Рейнальдо Руэда
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    Рейнальдо Руэда

    Как сообщается на сайте федерации, вместе со специалистом сборную покинул и весь его тренерский штаб. Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет объявлено позднее.

    Под руководством 65-летнего тренера, возглавившего команду в 2021 году, колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть ЧМ-2022. Команда набрала 23 очка, лишь на одно очко отстав от финишировавшей пятой сборной Перу, которая выступит в стыковых матчах отбора.

    Ранее Руэда был главным тренером в сборных Гондураса, Эквадора и Чили и в клубах «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

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