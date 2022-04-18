Лопетеги: Первый тайм был хорошим, но игра состоит из двух половин

Главный тренер «Севильи»подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).

«Соперник был лучше во втором тайме, но очевидно, что на тот момент они должны были уже играть в меньшинстве. В перерыве мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе. Нам пришлось сделать три замены из-за причин, вызванных травмами. Одна произошла из-за действий Камавинги.

Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами, боялись победить. Они забили быстрый гол и заставили нас усомниться в своих силах. Мы расстроены. Первый тайм был хорошим, но игра состоит из двух половин. Рука у Винисиуса была очевидной — это видели все», — цитирует Лопетеги Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Севилья» с 60 баллами занимает третью позицию.