«Реал» рассматривает Кавани в качестве альтернативы Холанду

Эдинсон Кавани Фото: globallookpress.com
Испанский клуб может подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает Fichajes.
Ранее сообщалось, что Кавани не планирует продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», истекающее в конце сезона-2021/2022.
35-летний Кавани подписал контракт с «МЮ» в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал одну результативную передачу.