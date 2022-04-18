Анчелотти: Мы плохо начали матч, но не потеряли веру в себя

Главный тренер «Реала»прокомментировал волевую победу команды над «Севильей» (3:2) в матче 32 тура Ла Лиги.

«Эта победа очень важна. Во втором тайме нам удалось мощно отреагировать, с проявленными классом и самоотдачей. Мы не привыкли к таким ситуациям, но эта команда способна на особенные вещи. Мы плохо начали матч, но не потеряли веру в себя.

Не понимаю, почему судья видит игру рукой у Винисиуса, а у Диего Карлоса — нет. Все ждут осечки "Реала", но мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Ла Лигу, но движемся в правильном направлении», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» проигрывал после первого тайма 0:2, но забил трижды во второй половине встречи.