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    Анчелотти: Мы плохо начали матч, но не потеряли веру в себя

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу команды над «Севильей» (3:2) в матче 32 тура Ла Лиги.

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    «Эта победа очень важна. Во втором тайме нам удалось мощно отреагировать, с проявленными классом и самоотдачей. Мы не привыкли к таким ситуациям, но эта команда способна на особенные вещи. Мы плохо начали матч, но не потеряли веру в себя.

    Не понимаю, почему судья видит игру рукой у Винисиуса, а у Диего Карлоса — нет. Все ждут осечки "Реала", но мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Ла Лигу, но движемся в правильном направлении», — цитирует Анчелотти Marca.

    «Реал» проигрывал после первого тайма 0:2, но забил трижды во второй половине встречи.

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