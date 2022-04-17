Аллегри: Чтобы финишировать в четверке лучших, «Юве» нужно шаг за шагом идти вперед

Главный тренер «Ювентуса»дал комментарий после матча против «Болоньи» (1:1) в 33-м туре Серии А.

«Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы финишировать в четверке лучших, нам нужно шаг за шагом идти вперед. К счастью, нам удалось выйти из очень сложной ситуации.

В начале сезона мы бы проиграли этот матч, так что стакан наполовину полон. Нам необходимо работать лучше, но мы не должны впадать в депрессию. Клубы позади нас быстро двигаются по таблице. У "Фиорентины" хороший календарь, также есть "Лацио" и "Рома". Нужно продолжать работать», — цитирует Аллегри DAZN.

«Ювентус» с 63 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 38 баллами занимает 13-ю строчку.