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    Шалимов: Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление.

    Надеялись выдержать этот натиск, но на десятой минуте получили дурацкий пенальти. Закономерная победа "Зенита".

    Порадовало, что в концовке владели мячом, забили хороший гол, могли забить и второй», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах, «Урал» занимает 15-е место, на счету команды 21 очко после 25 игр.

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