Шалимов: Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти

Главный тренерподвел итоги матча 25-го тура РПЛ против(1:3).

«Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление.

Надеялись выдержать этот натиск, но на десятой минуте получили дурацкий пенальти. Закономерная победа "Зенита".

Порадовало, что в концовке владели мячом, забили хороший гол, могли забить и второй», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах, «Урал» занимает 15-е место, на счету команды 21 очко после 25 игр.