Моуринью: Даже после поражения 1:2 в первом матче я чувствовал, что «Рома» сильнее

Главный тренер «Ромы»прокомментировал крупную победу над «Буде-Глимтом» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Главное, что мы вышли в полуфинал. Мы с первых минут высоко прессинговали, играли интенсивно, надежно в обороне. Уже при счете 2:0 мы почувствовали, что игра будет нашей.

Даже после поражения 1:2 в первом матче я чувствовал, что мы сильнее. Честно говоря, это неприемлемо, что нам удалось обыграть этого соперника только с четвертой попытки, но самое главное, что это получилось. Счет 1:2 превратился в 5:2.

Играть качественно — это хорошо. Побеждать — это прекрасно. Поражение при качественной игре может понравиться только тому, кто утешает себя мыслями об идентичности команды. Но такие ничего не выигрывают.

Считаю, что "Рома" играет гораздо лучше, чем думают люди. Слишком просто сказать, что у нас есть характер. Мы давно не проигрываем, потому что хорошо организованы. Правда в том, что мы играем намного лучше, чем говорят о нас», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, что «Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».