Карапузов: «Динамо» победило по делу, оба гола пропустили из-за своих ошибок

Полузащитник, выступающий на правах аренды за «Ахмат»прокомментировал матч против московского клуба в 25-м туре РПЛ (0:2).

«Было волнительно, это важная игра для меня. Хотелось показать себя. К сожалению, проиграли. В следующие матче реабилитируемся.

"Динамо" желаю удачи в концовке чемпионата, желаю стать чемпионом. Как встретили динамовцы? Отлично, со многими пообщался, поздоровался.

Не знаю, что не получилось по сегодняшней игре. Первый мяч пропустили из-за наших ошибок. Второй тоже. "Динамо" победило по делу. Мы свои моменты не реализовали, хотя могли увезти очки отсюда», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.