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    Семак: Я бы не стал говорит о доминировании «Зенита» в РПЛ. Результат дается тяжелым трудом

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Самое важное победить. Понимаем насколько важна победа для нас и для них.

    Я бы не стал говорит о доминировании "Зенита" в РПЛ. Результат дается тяжелым трудом. Каждый год не бывает легко. А говорить всегда есть кому.

    Победа в Грозном в прошлом туре — результат приятный. Тем более, смоли сохранить первое место. Но в следующем туре ситуация та же. Все работают и думают как победить в следующем матче. Каждая игра для нас сейчас, как финал, И для нас и для соперников.

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    • Не согласен, что в РПЛ все может решиться в двух ближайших турах», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Динамо» на три очка, а ЦСКА — на девять.

    Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

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