«Рома» — «Буде-Глимт»: счет 4:0, обзор голов

Николо Дзаньоло Фото: globallookpress.com
В первом же тайме хозяева оформили три мяча. Сначала счет открыл Тэмми Абрахам. Затем дубль сделал Николо Дзаньоло.
В начале второй половины матча Дзаньоло забил свой третий мяч и довел дело до разгрома.
Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
Рома — Будё-Глимт 4:0
Голы: 1:0 Тэмми Абрахам (5'), 2:0 Николо Дзаньоло (23'), 3:0 Николо Дзаньоло (29'), 4:0 Николо Дзаньоло (49') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Генрих Мхитарян (Жордан Верету, 85'), Лоренцо Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 76'), Никола Залевский (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 86'), Николо Дзаньоло (Felix Afena-Gyan, 60'), Тэмми Абрахам (Карлес Перес, 85') Будё-Глимт: Ола Сольбаккен (Лассе Нордос, 88'), Рунар Эспейор (Яфет Сери, 61'), Джилберт Кумсан (Joel Mvuka, 73'), Ульрик Салтнес, Элиас Хаген, Уго Ветлесен, Брис Вембангомо (Сигур Квиле, 89'), Мариус Хёйбротен, Бреде Матиас Мо (Виктор Бонифасе, 61'), Альфонс Сампстед, Никита Хайкин Предупреждение: Джанлука Манчини (54')
В первой игре серии «Рома» проиграла со счетом 1:2.