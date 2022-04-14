«Рома» — «Буде-Глимт»: счет 4:0, обзор голов

Засуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв на выезде вничью 0:0 с мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала. Рассказываем, как это было