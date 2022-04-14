Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитникпризнан лучшим игроком ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

В матче мадридского клуба с «Челси» (2:3), который состоялся 12 апреля, хорват отметился голевой передачей.

Гол нападающего «Реала» Родриго с этой передачи был признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ испанский клуб обыграл «Челси» (3:1) и по итогам двух встреч (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Помимо Модрича на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Константинос Цимикас («Ливерпуль»).