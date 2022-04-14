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    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
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    Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    В матче мадридского клуба с «Челси» (2:3), который состоялся 12 апреля, хорват отметился голевой передачей.

    Гол нападающего «Реала» Родриго с этой передачи был признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

    В первом матче 1/4 финала ЛЧ испанский клуб обыграл «Челси» (3:1) и по итогам двух встреч (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Помимо Модрича на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Константинос Цимикас («Ливерпуль»).

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