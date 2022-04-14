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    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
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    Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

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    УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных игр Лиги чемпионов.

    Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
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    Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» первый матч 1/2 финала с «Реалом» проведет 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.

    Первый поединок между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде» Ответная игра пройдет 3 мая. Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.

    Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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