Жерар Морено: У «Баварии» совершенно точно будут моменты

Нападающий «Вильярреала»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. "Бавария" очень хороша в атаке. Многие их игроки идут вперед. Мы должны играть очень точно. У них совершенно точно будут моменты.

Нам придется потратить очень много сил. Мы должны весь матч играть на пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий — у "Баварии" превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», — цитирует Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Вильярреал» состоится 12 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой игре испанский клуб победил со счетом 1:0.

С прогнозом на эту встречу можно ознакомиться здесь.