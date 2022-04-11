Хави о 3:2 с «Леванте»: Эти три очка — золотые

Главный тренер «Барселоны»поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2).

«"Барселона" приложила огромные усилия, мы плохо играли в первом тайме. Мы должны быть самокритичными. Во втором тайме мы были хороши, все могло случиться, но у нас есть Люк де Йонг и Тер Штеген, которые имеют значение.

Это три золотых очка, которые позволяют нам продолжить борьбу. Мы по-прежнему вторые, мы не можем проиграть. "Барселона" могла сыграть вничью или проиграть, но, не играя хорошо, мы все же победили», — цитирует Хави Sport.es.

Каталонский клуб продлил победную серию до восьми матчей. «Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).