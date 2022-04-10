Миодраг Божович: Во втором тайме «Спартак» был лучше и заслуженно победил

Миодраг Божович Фото: globallookpress.com
«Были позиционные ошибки, которые привели к голам. В первом тайме выглядели неплохо, во втором же "Спартак" был лучше и заслуженно победил», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).