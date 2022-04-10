ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду так и не смог поразить ворота «Эвертона»Осторожно, вредно для зрения! «Манчестер Юнайтед» снова шокировал унылой игрой
  • 18:32
    • Гилерме остался в запасе «Локо» на матч с «Ростовом»
  • 18:27
    • «Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча
  • 18:09
    • «Фиорентина» в результативном поединке переиграла «Наполи»
  • 18:30
    • «Бохум» и «Байер» завершили матч ничьей
  • 18:21
    • «Монако» переиграл «Труа», «Брест» и «Нант» разошлись ничьей
    Все новости спорта

    Миодраг Божович: Во втором тайме «Спартак» был лучше и заслуженно победил

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Арсенал Тула Спартак Футбол России РПЛ
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Спартаком» со счётом 0:3 в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Миодраг Божович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миодраг Божович

    «Были позиционные ошибки, которые привели к голам. В первом тайме выглядели неплохо, во втором же "Спартак" был лучше и заслуженно победил», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

  • «Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча
  • Читайте по теме

    • «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» «засушат» главный матч сезона в АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Барса» потеряет очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Возьмут ли ростовчане очки в поединке с «Локомотивом»?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры