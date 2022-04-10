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    «Лестер» дома победил «Кристал Пэлас», «Норвич» одолел «Бёрнли»

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    «Лестер» на своём поле сыграл против «Кристал Пэлас» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в матче открыл «Лестер» на 39-й минуте. Адемола Лукман мощно пробил в нижний угол ворот и вывел свою команду вперед — 1:0. А уже на 45-й минуте поединка Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество своей команды точным ударов в девятку — 2:0.

    «Кристал Пэлас» смог отыграть один мяч на 66-й минуте матча когда Уилфрид Заа с отскока на краю вратарской поразил ворота ударом головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Кристал Пэлас 2:1
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (39'), 2:0 Кирман Дьюсбери-Холл (45'), 2:1 Уилфрид Заха (65') Предупреждения: Тайрик Митчелл (32'), Люк Томас (67')

    «Лестер» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы набрав 40 очков, а «Кристал Пэлас» находится на 10-м месте у них в активе 37 баллов.

    В параллельном матче тура «Норвич» на своём поле сыграл против «Бёрнли» и смог одержать победу со счётом 2:0.

    За хозяев поля отметились Пьер Леес-Мелу на 9-й минуте и Теему Пукки на 86-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Норвич Сити — Бёрнли 2:0
    Голы: 1:0 Пьерр Лис-Мелу (9'), 2:0 Теэму Пукки (86') Норвич Сити: Тим Крул, Сэм Байрэм, Грант Хэнли, Бен Гибсон, Димитрис Яннулис (Брендон Уильямс, 84'), Кенни Маклин, Матиас Норманн, Киран Довелл, Пьерр Лис-Мелу (Лукас Рупп, 69'), Милот Рашица, Теэму Пукки (Христос Дзолис, 89') Бёрнли: Ваутер Вегорст (Матей Выдра, 56'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 84'), Максвелл Корне, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Аарон Леннон (Дуайт Макнил, 64'), Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Мэттью Лоутон, Ник Поуп (Эшли Барнс, 84') Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (26'), Чарли Тейлор (78')

    «Бёрнли» занимает 18-е место в турнирной таблице набрав 24 очка, а «Норвич» — 20-е место, 21 балл.

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