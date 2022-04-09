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    Два ассиста Перишича помогли «Интеру» обыграть «Верону»

    «Интер» — «Верона»: счет 2:0, обзор голов

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    «Интер» принимал «Верону» в матче 32 тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    «Интер» ушел в отрыв еще в первом тайме благодаря голам Николо Бареллы и Эдина Джеко.

    Отметим, что два ассиста в составе победителей на свой счет записал Иван Перишич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Верона 2:0
    Голы: 1:0 Николо Барелла (22'), 2:0 Эдин Джеко (30') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей (Danilo D'Ambrosio, 46'), Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 65'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Артуро Видаль, 65'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 83'), Иван Перишич, Хоакин Корреа (Робин Гозенс, 59'), Эдин Джеко Верона: Джованни Симеоне, Джанлука Капрари, Даниел Беса (Кевин Ласанья, 61'), Дарко Лазович (Маттео Канчелльери, 82'), Иван Илич, Адриен Тамез, Марко Давиде Фараони (Фабио Депаоли, 61'), Николо Казале, Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Бошко Шутало, 82'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Дензел Дюмфрис (84'), Марсело Брозович (90 + 1')

    «Интер» набрал 66 очков и сравнялся с идущим вторым «Наполи».

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