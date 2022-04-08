«Эвертон» не намерен увольнять Лэмпарда по ходу сезона

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
Согласно сведениям источника, в «Эвертоне» опасаются, что тренерская рокировка на завершающем отрезке сезона может только ухудшить положение дел. Однако это не исключает увольнение Лэмпарда на 100% — если «ириски» будут проигрывать все матчи подряд, то руководство пойдёт на крайнюю меру и отправит Фрэнка в отставку.
На данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на 1 очков.