Зиньковский: Надеюсь, Пиняев и Захарян уедут в Европу

Полузащитник «Крыльев Советов»рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Про "Лилль" было так. Перед домашней игрой с "Уфой" мне написал Ларин: "Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из 'Монако', будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо". И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию.

Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на "Спартак". В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: "Красавчик! Задел на будущее есть". После этого пошли слухи про "Лилль". Допускаю, что эти события связаны, — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.

"Витесс"? Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с "Рубином". Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: "Рассказал Слуцкому про тебя и 'Витесс'. Он посмеялся". Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!

Очевидно, что в связи с последними событиями уехать будет еще сложнее. Недавно читал, что итальянские клубы договорились не подписывать игроков из РПЛ.

Наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов. Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня... Ну, посмотрим», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».