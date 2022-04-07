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    Зиньковский: Надеюсь, Пиняев и Захарян уедут в Европу

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Про "Лилль" было так. Перед домашней игрой с "Уфой" мне написал Ларин: "Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из 'Монако', будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо". И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию.

    Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на "Спартак". В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: "Красавчик! Задел на будущее есть". После этого пошли слухи про "Лилль". Допускаю, что эти события связаны, — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.

    "Витесс"? Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с "Рубином". Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: "Рассказал Слуцкому про тебя и 'Витесс'. Он посмеялся". Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!

    Очевидно, что в связи с последними событиями уехать будет еще сложнее. Недавно читал, что итальянские клубы договорились не подписывать игроков из РПЛ.

    Наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов. Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня... Ну, посмотрим», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

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