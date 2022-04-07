«Вест Хэм» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

Английскийна своем поле сыграл вничью с французским(1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

В добавленное к первому тайму хозяева остались в меньшинстве. Дембеле по правой половине поля убежал к линии штрафной площади «Вест Хэма», Аарон Крессуэлл до штрафной совершил фол, Феликс Цвайер дал свисток и показал прямую красную карточку защитнику лондонского клуба.

На 52-й минуте игроки «Лиона» ошиблись при розыгрыше мяча при ударе от ворот, в итоге Форнальс после перехвата с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Боатенг не смог перехватить мяч, Боуэн подстроился под отскок и в касание пробил по воротам.

Боатенг пытался исправить свою ошибку и бросился в подкат, но в итоге Жером сделал всё только хуже, мяч от его ноги подлетел над Лопешем, который бросался под удар Джаррода, а затем уже пошёл в сетку.

Гости отыгрались на 66-й минуте. Н'Домбеле выполнил передачу на ход Тете к правому углу штрафной площади, тот продвинулся вперёд и выполнил прострел во вратарскую. Ареола в прыжке отбил мяч на Фредерикса, мяч от ноги Райана отскочил к Н'Домбеле, а Танги в касание отправил его в сетку от линии вратарской.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Вест Хэм — Лион 1:1 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (52'), 1:1 Тангай Н'Домбеле (66') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Райан Фредерикс, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Бенджамин Джонсон, 46'), Майкл Антонио Лион: Мусса Дембеле, Уссем Ауа, Лукас Пакета, Ромен Февр (Тете, 64'), Тангай Н'Домбеле, Тьяго Мендес (Джейсон Денайер, 90'), Эмерсон, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг (Карл Токо Экамби, 64'), Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: David Moyes (46'), Майкл Антонио (88') Удаление: Аарон Крессвел (45 + 3')

Ответный матч пройдет 14 апреля в Лионе, на арене «Групама».