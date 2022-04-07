ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бензема провел еще один фееричный матчФормальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:05
    • «Рома» проиграла «Буде», «Лестер» и ПСВ разошлись нулевой ничьей
  • 23:52
    • «Айнтрахт» в меньшинстве удержал ничью с «Барселоной»
  • 00:05
    • «Вест Хэм» и «Лион» не выявили победителя в первом четвертьфинале ЛЕ
  • 23:56
    • Гол Руиса принес «Браге» победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы
  • 23:32
    • СМИ: «Ман Сити» в 2013-м нарушил правила ФИФА, заплатив «Малаге» 360 тысяч евро за 14-летнего Диаса
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» и «Лион» не выявили победителя в первом четвертьфинале ЛЕ

    «Вест Хэм» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Вест Хэм Футбол Англии Футбол Франции Лион
    Английский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В добавленное к первому тайму хозяева остались в меньшинстве. Дембеле по правой половине поля убежал к линии штрафной площади «Вест Хэма», Аарон Крессуэлл до штрафной совершил фол, Феликс Цвайер дал свисток и показал прямую красную карточку защитнику лондонского клуба.

    На 52-й минуте игроки «Лиона» ошиблись при розыгрыше мяча при ударе от ворот, в итоге Форнальс после перехвата с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Боатенг не смог перехватить мяч, Боуэн подстроился под отскок и в касание пробил по воротам.

    Боатенг пытался исправить свою ошибку и бросился в подкат, но в итоге Жером сделал всё только хуже, мяч от его ноги подлетел над Лопешем, который бросался под удар Джаррода, а затем уже пошёл в сетку.

    Гости отыгрались на 66-й минуте. Н'Домбеле выполнил передачу на ход Тете к правому углу штрафной площади, тот продвинулся вперёд и выполнил прострел во вратарскую. Ареола в прыжке отбил мяч на Фредерикса, мяч от ноги Райана отскочил к Н'Домбеле, а Танги в касание отправил его в сетку от линии вратарской.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Вест Хэм — Лион 1:1
    Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (52'), 1:1 Тангай Н'Домбеле (66') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Райан Фредерикс, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Бенджамин Джонсон, 46'), Майкл Антонио Лион: Мусса Дембеле, Уссем Ауа, Лукас Пакета, Ромен Февр (Тете, 64'), Тангай Н'Домбеле, Тьяго Мендес (Джейсон Денайер, 90'), Эмерсон, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг (Карл Токо Экамби, 64'), Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: David Moyes (46'), Майкл Антонио (88') Удаление: Аарон Крессвел (45 + 3')

    Ответный матч пройдет 14 апреля в Лионе, на арене «Групама».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры