«Вест Хэм» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

В добавленное к первому тайму хозяева остались в меньшинстве. Дембеле по правой половине поля убежал к линии штрафной площади «Вест Хэма», Аарон Крессуэлл до штрафной совершил фол, Феликс Цвайер дал свисток и показал прямую красную карточку защитнику лондонского клуба.
На 52-й минуте игроки «Лиона» ошиблись при розыгрыше мяча при ударе от ворот, в итоге Форнальс после перехвата с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Боатенг не смог перехватить мяч, Боуэн подстроился под отскок и в касание пробил по воротам.
Боатенг пытался исправить свою ошибку и бросился в подкат, но в итоге Жером сделал всё только хуже, мяч от его ноги подлетел над Лопешем, который бросался под удар Джаррода, а затем уже пошёл в сетку.
Гости отыгрались на 66-й минуте. Н'Домбеле выполнил передачу на ход Тете к правому углу штрафной площади, тот продвинулся вперёд и выполнил прострел во вратарскую. Ареола в прыжке отбил мяч на Фредерикса, мяч от ноги Райана отскочил к Н'Домбеле, а Танги в касание отправил его в сетку от линии вратарской.
Ответный матч пройдет 14 апреля в Лионе, на арене «Групама».