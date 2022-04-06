Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не планирует вступать в борьбу за Холанда

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Мы не будем пытаться приобрести Холанда. Сумма, запрашиваемая за него, просто сумасшедшая. Мы не будем за него бороться, без вариантов», — приводит слова Клоппа Sport Bild.
Напомним, в услугах 21-летнего норвежского форварда заинтересованы «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Трансфер Холанда обойдётся новому клубу примерно в € 350 млн. Ранее стало известно, что в контракте Холанда со «шмелями» нет пункта о наличии отступных в размере € 75 млн.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.