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    Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не планирует вступать в борьбу за Холанда

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему английский клуб не намерен приобретать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы не будем пытаться приобрести Холанда. Сумма, запрашиваемая за него, просто сумасшедшая. Мы не будем за него бороться, без вариантов», — приводит слова Клоппа Sport Bild.

    Напомним, в услугах 21-летнего норвежского форварда заинтересованы «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Трансфер Холанда обойдётся новому клубу примерно в € 350 млн. Ранее стало известно, что в контракте Холанда со «шмелями» нет пункта о наличии отступных в размере € 75 млн.

    В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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