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    Тригерос: К таким матчам, как против «Баварии», ты готовишься всю свою жизнь

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    Полузащитник «Вильяреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    «Если у вашей команды нет мяча на протяжении 90 минут матча, то выиграть очень сложно.

    Наш план заключается в том, чтобы владеть мячом, но если у нас не получится в виду объективных обстоятельств, к этому тоже нужно быть готовыми.

    Мы должны быть готовы биться и с честью выходить из сложных ситуаций, что поможет нашей команде выиграть.

    Унай Эмери придает большое значение мелочам. Он подробно все объясняет, делает это максимально просто, чтобы каждый четко понимал свою роль.

    Тренер часто беседует с нами, он умеет находить общий язык со всеми. В штабе Эмери несколько людей, которые часами смотрят видео, что в конечном итоге сильно облегчает жизнь футболистам.

    "Бавария" — это гранд. Когда тебе шесть-семь лет, ты знаешь всех игроков этой команды, так же как знаешь всех футболистов "Реала" или "Арсенала".

    Потом становишься старше, становишься профессионалом и получаешь шанс сыграть против этих команд. К этим матчам ты готовился всю свою жизнь...», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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