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    Тренер «Бенфики»: Мы можем подавить сильные стороны «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму выразил уверенность, что его команда способна дать бой «Ливерпулю» в 1/4 финала Лиги чемпионата.

    Нелсон Вериссиму
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    Нелсон Вериссиму

    «Знаю, что "Ливерпуль" прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер.

    Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах.

    Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с "Аяксом", шансы команд примерно равны.

    Мы можем подавить сильные стороны "Ливерпуля". Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться.

    Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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