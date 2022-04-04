Тренер «Бенфики»: Мы можем подавить сильные стороны «Ливерпуля»

Главный тренер «Бенфики»выразил уверенность, что его команда способна дать бойв 1/4 финала Лиги чемпионата.

«Знаю, что "Ливерпуль" прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер.

Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах.

Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с "Аяксом", шансы команд примерно равны.

Мы можем подавить сильные стороны "Ливерпуля". Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться.

Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.