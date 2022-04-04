Ван Дейк: Мы должны отнестись к «Бенфике» с уважением, которого она заслуживает

Защитник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от противостояния св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хотим сделать этот сезон незабываемым для игроков, работников клуба и болельщиков.

Нужно получить удовольствие от игры и выложиться по полной. Если этого не хватит, в следующем сезоне мы постараемся снова.

"Бенфика" — в четвертьфинале. Можно сказать, что нам достался один из самых простых соперников, но они не случайно играют на этой стадии. Придется постараться.

Мы должны отнестись к ним с уважением, которого они заслуживают. Мы сможем сделать что угодно при правильном подходе, но это будет непросто», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.