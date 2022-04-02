Салиба: Не могу смириться с местом на скамейке. Я хочу играть в основе

Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала», который выступает на правах аренды за «Марсель», рассказал о своих перспективах.

«Я определенно не могу смириться с местом на скамейке в "Арсенале" и довольствоваться этим. Я хочу играть в основе. Но если я попаду в ротацию, это не будет выглядеть так, словно я окажусь в молодёжной команде и никогда не попаду в первую», — цитирует Салиба Get French Football News.

Права на Вильяма принадлежат лондонскому «Арсеналу», арендное соглашение с «Марселем» рассчитано до конца этого сезона. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Салиба принял участие в 28 из 29 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее игрок выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции разных возрастов. Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году и трижды уходил в аренду — в «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».