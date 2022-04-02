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    «Торино» минимально выиграл у «Салернитаны»

    «Салернитана» — «Торино»: счет 0:1, обзор гола

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    В матче 31 тура чемпионата Италии «Торино» на выезде победил «Салернитану» со счетом 1:0.

    Андреа Белотти
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    Андреа Белотти

    Единственный гол в матче был забит на 18 минуте, автором которого стал Андреа Белотти. Форвард «быков» отметился с пенальти.

    На 85 минуте поединка хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил Федерико Фасио.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Торино 0:1
    Гол: 0:1 Андреа Белотти (пенальти) (18') Салернитана: Луиджи Сепе, Норберт Дьёмбер, Иван Радованович, Федерико Фасио, Паскуале Маццокки (Маттео Руджери, 76'), Лассана Кулибали (Эмиль Бохинен, 56'), Эдерсон, Надир Цортеа (Эдоардо Вергани, 82'), Федерико Бонаццоли, Симоне Верди (Франк Рибери, 56'), Милан Дюрич (Mikael, 76') Торино: Андреа Белотти, Марко Пьяца (Йосип Брекало, 68'), Саша Лукич, Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 68'), Уилфрид Синго, Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 89'), Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Этрит Бериша Предупреждения: Федерико Фасио (15'), Андреа Белотти (37'), Армандо Иццо (65'), Федерико Бонаццоли (70'), Эдерсон (80'), Норберт Дьёмбер (83'), Федерико Фасио (85'), Уилфрид Синго (90')

    «Салернитана» с 16 очками замыкает турнирную таблицу Серии А, а «Торино» с 38 баллами находится на 11 строчке.

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