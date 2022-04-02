«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: счет 1:1, обзор голов

В 31 туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» разошлись ничьей 1:1.

На 63 минуте Килечи Ихеаначо с передачи Джеймса Мэддисона открыл счет, однако вскоре Фред выровнял положение.

На 80 минуте Джеймс Мэддисон и сам отметился голом, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Лестер 1:1 Голы: 0:1 Келечи Ихеаначо (63'), 1:1 Фред (66') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Люк Шоу (Алекс Теллес, 46'), Скотт МакТоминай (Маркус Рашфорд, 55'), Фред, Anthony Elanga, Поль Погба (Неманья Матич, 75'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш Лестер: Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 90'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Нампалис Менди (Хамза Чодури, 90'), Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Джонни Эванс (Даниэль Амарти, 64'), Весли Фофана, Джеймс Джастин, Каспер Шмейхель Предупреждения: Люк Шоу (5'), Весли Фофана (16'), Юри Тилеманс (30'), Скотт МакТоминай (49')

МЮ имеет 51 очков и замыкает первую шестерку лидеров. «Лестер» с 37 баллами находится на 9 позиции в таблице АПЛ.