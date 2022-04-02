«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульскийпринимал грозненский. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 41-й минуте встречи защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац отправил мяч в ворота тульской команды, однако гол не был засчитан. В компенсированное время первого тайма полузащитник тульского «Арсенал» Горан Чаушич получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

Грозненский «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).