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    Килиан Мбаппе отказался от участия в церемонии жеребьёвки ЧМ-2022

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе отклонил приглашение принять участие в жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает L'Equipe. Церемония состоится 1 марта.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации источника, представители Катара договорились с Федерацией футбола Франции (FFF) о приезде Мбаппе, однако сам футболист отказался от приглашения, сославшись на то, что не является капитаном национальной команды.

    На данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада.

    Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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