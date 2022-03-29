Директор «Аякса» прокомментировал возможный уход тен Хага в МЮ

Директор «Аякса»дал комментарий по поводу возможного ухода главного тренера командыв «Манчестер Юнайтед».

«Было бы здорово, если бы тен Хаг остался на посту тренера "Аякса" в следующем сезоне. У неё всё ещё есть контракт с клубом, но все мы знаем, как утроен мир. Пока Эрик сосредоточен на работе с "Аяксом". Время покажет, что будет дальше», — приводит слова Хамстры Voetbal International.

Тен Хаг является одним из претендентов на пост главного тренера «манкунианцев». По информации некоторых СМИ, стороны уже проводили встречу по поводу возможного подписания контракта.