«Эспаньол» может выкупить контракт Вильены у «Краснодара»

Полузащитник, выступающий на правах аренды за, может остаться в чемпионате Испании, сообщает AS.

Каталонцы имеют право выкупа игрока за 2,5 млн евро. Однако пока клуб не определился с будущим футболиста.

Действующий контракт Вильены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» летом 2019 года составила девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах каталонцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.