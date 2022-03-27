ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 19:44
    • Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу Кубка Первого Канала с баллами выше мирового рекорда
  • 18:55
    • Коляда выиграл произвольную программу и вывел команду Щербаковой вперед в Кубке Первого канала
    Все новости спорта

    «Эспаньол» может выкупить контракт Вильены у «Краснодара»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Трансферы Эспаньол Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, выступающий на правах аренды за «Эспаньол», может остаться в чемпионате Испании, сообщает AS.

    Тонни де Вильена
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тонни де Вильена

    Каталонцы имеют право выкупа игрока за 2,5 млн евро. Однако пока клуб не определился с будущим футболиста.

    Действующий контракт Вильены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» летом 2019 года составила девять миллионов евро.

    В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах каталонцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры