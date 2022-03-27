«Эспаньол» может выкупить контракт Вильены у «Краснодара»

Тонни де Вильена Фото: globallookpress.com
Каталонцы имеют право выкупа игрока за 2,5 млн евро. Однако пока клуб не определился с будущим футболиста.
Действующий контракт Вильены с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» летом 2019 года составила девять миллионов евро.
В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах каталонцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.