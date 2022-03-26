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    Гинтер: Ещё не принял решение о своем будущем. Есть разные варианты

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    Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер, который покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/2022, рассказал, что пока не определился с новой командой.

    Маттиас Гинтер
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    Маттиас Гинтер

    «Я не знаю, откуда берутся слухи о моем переходе в "Баварию". Я еще не принял решение о своем будущем. Вероятно, пройдет еще несколько недель, прежде чем приму решение. Останусь ли я в Германии или перееду за границу? Еще ничего не решено. Есть разные варианты, и мне самому интересно, какой из них будет выбран в итоге», — цитирует Гинтера RND.

    Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).

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