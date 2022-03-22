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    Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Полная концентрация на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым.

    Мы с огромным уважением относимся к противникам, с которыми мы столкнёмся, у которых та же цель, что у нас. Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла своё законное место. Давайте сделаем это!» — написал португалец.

    Сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.

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