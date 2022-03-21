Вильям Салиба впервые вызван в сборную Франции

Защитник «Арсенала», на правах аренды выступающий за «Марсель», впервые получил вызов в сборную Франции, сообщается в «твиттере» французской национальной команды.

Салиба заменит в составе «трёхцветных» Бенжамена Павара, который на днях сдал положительный тест на коронавирус.

William Saliba (@OM_Officiel), est appelé pour la 1ère fois chez les Bleus en remplacement de Benjamin Pavard, forfait. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JnCIqmvdQa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2022

Права на Вильяма принадлежат лондонскому «Арсеналу», арендное соглашение с «Марселем» рассчитано до конца этого сезоне. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Салиба сыграл 28 из 29 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн. Ранее игрок выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции разных возрастов. Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году и трижды уходил в аренду — в «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».