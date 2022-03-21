«Болонья» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 30-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение от— 0:1.

Единственный мяч был забит на 82-й минуте. Мустафа Сиссе получил мяч от Пашалича прямо в центре штрафной, после чего пробил аккуратно — почти в притирку со штангой.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Аталанта 0:1 Гол: 0:1 Moustapha Cisse (82') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель (Диего Фальчинелли, 90'), Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри (Denso Kasius, 87'), Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Муса Бэрроу, 87'), Аарон Хики (Эмануэл Вигнато, 87'), Риккардо Орсолини, Роберто Сориано (Митчелл Дейкс, 90'), Марко Арнаутович Аталанта: Луис Мурьель (Moustapha Cisse, 65'), Теун Коопмейнерс, Маттео Пессина (Valentin Mihaila, 46'), Джузеппе Пеццелла (Йоаким Мехле, 80'), Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 70'), Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 46'), Хуан Муссо Предупреждение: Мерих Демирал (66')

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку на игру. По словам агента футболиста Вадима Шпинева, предыдущий матч команды с «Байером» в Лиге Европы россиянин пропустил по состоянию здоровья.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А, опередив «Лацио». «Болонья» с 33 баллами на счету занимает 13-ю строчку.