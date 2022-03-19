Бенефис Малкома. «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо»

Тульский «Арсенал» крупно уступил «Зениту» в гостевом матче. Команда Божовича держалась практически весь первый тайм, а голкипер Коченков провёл отличный матч, сделав почти десяток сейвов — но всё равно оборона тульского клуба была пробита трижды.

Ход матча

5’ Первый корнер в матче подают хозяева. Явная домашняя заготовка от питерцев, пас низом во вратарскую, оттуда скидка на Малкома, который пробил в игрока «Арсенала».

14’ Барриос решил пробить по воротам «Арсенала» от линии штрафной — выше ворот мяч полетел.

26’ Издали пробил Барриос по воротам туляков — с правой ноги метров с 20, чуть выше створа. Хотя, кажется, Коченков все контролировал.

33’ Клаудиньо пробил низом со стандарта, кто-то из стоящих в «стенке» футболистов ногой случайно направил мяч точно под левую штангу, но Коченков успел среагировать и выудить его из угла ворот, а затем грудью отразил попытку Кузяева сыграть на добивании.

37’ Круговой выскакивал на ударную позицию в левой части штрафной «Арсенала», но Радакович стелется в подкате и блокирует удар низом.

44’ 0:1 Малком. Кузяев прострелил слева в центр штрафной «Арсенала» на бегу, Кингз Кангва не успел добежать, мяч пришел к Малкому, и тот мощно пробил в касание. Коченков в прыжке цеплял мяч правой рукой, тот срикошетил ему в голову, после чего влетел в сетку.

47’ Малком отдал на Караваева, защитник пробил по воротам, попал в Сергеева, мяч отрикошетил от нападающего и прошел в сантиметрах от девятки.

55’ 0:2 Малком. В быстрой атаке по центру Малком покатил мяч направо, на Сергеева, тот быстрой передачей в штрафную вернул мяч Малкому, и бразилец отличным ударом поразил левый нижний угол ворот.

57’ Мостовой на левом фланге выполнил передачу на Сергеева, тот покатил на Кругового, а с ударом Данила в ближний угол Коченков справился.

65’ Коченков отбивает мяч после дальнего удара Алберто, а потом ещё и с добиванием Мостового из штрафной справляется.

79’ Отбивается «Зенит» после подачи со штрафного, но следует ещё один навес, и Марков бьёт головой в прыжке рядом с правой штангой.

84’ Караваев выполнил острую прострельную передачу низом с правого фланга во вратарскую «Арсенала» — Радаковичу в последний момент удаётся перехватить мяч.

89’ 0:3 Юри Алберто. Потерял «Арсенал» мяч в чужой штрафной после углового, и «Зенит» убежал в скоростную контратаку. Круговой слева вошёл в штрафную и спокойно прострелил на Алберто, за которым защитники не успевали. Бразилец с близкого расстояния в касание пробил низом мимо Коченкова, доведя счёт до разгромного.

РПЛ. 22-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (1:0) Голы: Малком, 44; 55; Алберто, 89Зенит: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев, Барриос (Адамов, 88), Клаудиньо, Кузяев (Юри Алберто, 62), Мостовой (Алип, 77), Малком (Оздоев, 88), Сергеев (Дзюба, 62)Арсенал Т: Коченков, Сокол, Радакович, Смольников, Беляев, Гулиев (Ткачев, 61), Чаушич, Давиташвили (Марков, 61), Кангва (Костадинов, 72), Кангва (Степанов, 67), ДеспотовичПредупреждения: Сокол, 33’. Деспотович, 38’. Смольников, 41’

Лучшим игроком матча был признан автор дубля бразилец Малком.

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Следующие матчи

«Зенит» набрал 48 очков и оторвался от занимающего второе место московского «Динамо» на шесть очков. Туляки с 20 очками остались на 14-й строчке.

Календарь и таблица РПЛ

В рамках 23 тура РПЛ «Зенит» 3 апреля отправится в гости к «Сочи». Тульский «Арсенал» днем ранее примет на своем поле грозненский «Ахмат».

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Хороший результат. По качеству — неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. Хотели больше активности от наших фланговых игроков. Мостовому, Сергееву и Малкому эта схема подходит. Могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, того не требовалось с этим составом.

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»

— «Зенит» был лучше и мог забивать еще больше. В первом тайме мы не позволяли такие моменты, но во втором мы меньше владели мячом, у соперника было больше ударов. Мы не смогли зацепиться за мяч, выйти из обороны. Заслуженная победа «Зенита».

«Зенит» иногда пропускает при контратаках. Мы хотели играть плотно и пытаться использовать скорость Кангва и Давиташвили, чтобы Деспотович цеплялся за мяч. Не получилось. По статистике «Зенит» больше забивает во вторых таймах. Так и получилось, потому что они играли на своем уровне.

Дуглас Сантос, защитник «Зенита»

— Мы провели очень качественный матч — интенсивно и компактно играли на протяжении всех 90 минут. Нам нужно всегда действовать именно так. Сегодня было просто отлично! В некоторых моментах играли чересчур тонко, но по ходу всего матча держались уверенно и солидно, и эта победа очень важна для борьбы в чемпионате. Все матчи важны, и мы должны всегда набирать максимум возможных очков. К сожалению, неделю назад нам не удалось показать свою привычную игру, но важнее всего настоящий момент — сегодня мы настроились как следует и полностью выполнили всё, что от нас требовалось. И счастливы, что победили!

Дмитрий Чистяков, защитник «Зенита»

— В принципе, 3:0 выиграли, комфортный счет. Но опять-таки при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и иногда забываем про оборону — это немного настораживает. Но, слава богу, забили третий. Мне кажется, игра удалась, мы полностью владели инициативой. Болельщикам, надеюсь, матч понравился. Поэтому мы молодцы. Всего одна атака «Арсенала». Значит, мы, наверное, справились. Мы старались играть в прессинг на их половине поля, а когда теряли мяч — старались сразу отнимать его. Мне кажется, у нас неплохо получалось. Каждая победа важна для нас. Как вы знаете, «Динамо» наступает на пятки в турнирной таблице. Мы всегда играем на победу, и каждый матч для нас очень важен. И эта победа, наверное, была важна вдвойне, потому что сейчас перерыв на сборную и, конечно, хотелось бы уйти с отрывом.

Данил Круговой, защитник «Зенита»

— Самое главное, что мы сыграли в этом матче на ноль, потому что практически в каждой игре до этого мы пропускали, а это не очень хорошо для обороны. Сыграли на ноль, а впереди смогли забить свои моменты, не все, конечно, но три гола — тоже неплохо. Конечно, мы вышли заряженными, потому что понимали, что потеряли очки в Самаре и сегодня нам нужно было сделать уверенную победу, чтобы попытаться увеличить отрыв от «Динамо».