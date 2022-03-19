«Интер» поделил очки с «Фиорентиной»

Миланскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

За «Интер» отличился Дензел Дюмфрис на 55-й минуте матча. За «Фиорентину» забил Лукас Торрейра на 50-й минуте.

Российский полузащитник «Фиорентины» Александр Кокорин на поле в этом матче не вышел.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Фиорентина 1:1 Голы: 0:1 Лукас Торрейра (50'), 1:1 Дензел Дюмфрис (55') Интер: Самир Ханданович, Danilo D'Ambrosio, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 80'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Артуро Видаль (Фелипе Кайседо, 90'), Иван Перишич (Робин Гозенс, 80'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 74'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 74') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Жонатан Иконе, 74'), Кшиштоф Пёнтек (Артур Кабрал, 90'), Николас Гонсалес (Хосе Мария Кальехон, 90'), Альфред Дункан, Лукас Торрейра, Гаэтано Кастровилли, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович (Lucas Martinez Quarta, 90'), Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Никола Миленкович (38'), Риккардо Сапонара (56'), Danilo D'Ambrosio (72')

«Интер» занимает 3-е место в таблице Серии А — 60 очков. «Фиорентина» — 8-е и 47 очков.