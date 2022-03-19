ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала»
  • 21:27
    • Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить тульский «Арсенал»
  • 18:33
    • «Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном
  • 18:03
    • «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Промес не забил пенальти
  • 22:00
    • «Интер» поделил очки с «Фиорентиной»
  • 19:55
    • Улсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Кубка мира по биатлону
    Все новости спорта

    «Интер» поделил очки с «Фиорентиной»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер
    Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»

    За «Интер» отличился Дензел Дюмфрис на 55-й минуте матча. За «Фиорентину» забил Лукас Торрейра на 50-й минуте.

    Российский полузащитник «Фиорентины» Александр Кокорин на поле в этом матче не вышел.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Фиорентина 1:1
    Голы: 0:1 Лукас Торрейра (50'), 1:1 Дензел Дюмфрис (55') Интер: Самир Ханданович, Danilo D'Ambrosio, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 80'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Артуро Видаль (Фелипе Кайседо, 90'), Иван Перишич (Робин Гозенс, 80'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 74'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 74') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Жонатан Иконе, 74'), Кшиштоф Пёнтек (Артур Кабрал, 90'), Николас Гонсалес (Хосе Мария Кальехон, 90'), Альфред Дункан, Лукас Торрейра, Гаэтано Кастровилли, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович (Lucas Martinez Quarta, 90'), Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Никола Миленкович (38'), Риккардо Сапонара (56'), Danilo D'Ambrosio (72')

    «Интер» занимает 3-е место в таблице Серии А — 60 очков. «Фиорентина» — 8-е и 47 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» продолжит выносить «Магнитку»?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры