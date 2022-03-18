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    Коул: В «Челси» будут сравнительно довольны жребием ЛЧ

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    Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул, игравший в лондонской команде под руководством Карло Анчелотти, высказал мнение о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти в «Челси»
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    Карло Анчелотти в «Челси»

    В 1/4 финала «Челси» встретится с мадридским «Реалом», которым сейчас руководит Анчелотти.

    «Думаю, в "Челси" будут довольны таким исходом. Не так много изменилось для обеих команд в сравнении с прошлогодним полуфиналом — для "Челси" он сложился очень успешно. Могло быть, конечно же, и получше, но могло и значительно хуже.

    Знаю, что Анчелотти со своим приходом оказал влияние на игру команды. Высокий класс есть — это же "Реал". Несомненно, он представляет угрозу.

    И все же, думаю, в "Челси" будут сравнительно довольны таким жребием», — приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

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