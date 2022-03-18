Коул: В «Челси» будут сравнительно довольны жребием ЛЧ

Экс-полузащитник, игравший в лондонской команде под руководством, высказал мнение о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала «Челси» встретится с мадридским «Реалом», которым сейчас руководит Анчелотти.

«Думаю, в "Челси" будут довольны таким исходом. Не так много изменилось для обеих команд в сравнении с прошлогодним полуфиналом — для "Челси" он сложился очень успешно. Могло быть, конечно же, и получше, но могло и значительно хуже.

Знаю, что Анчелотти со своим приходом оказал влияние на игру команды. Высокий класс есть — это же "Реал". Несомненно, он представляет угрозу.

И все же, думаю, в "Челси" будут сравнительно довольны таким жребием», — приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.