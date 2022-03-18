Коул: В «Челси» будут сравнительно довольны жребием ЛЧ

Карло Анчелотти в «Челси» Фото: globallookpress.com
В 1/4 финала «Челси» встретится с мадридским «Реалом», которым сейчас руководит Анчелотти.
«Думаю, в "Челси" будут довольны таким исходом. Не так много изменилось для обеих команд в сравнении с прошлогодним полуфиналом — для "Челси" он сложился очень успешно. Могло быть, конечно же, и получше, но могло и значительно хуже.
Знаю, что Анчелотти со своим приходом оказал влияние на игру команды. Высокий класс есть — это же "Реал". Несомненно, он представляет угрозу.
И все же, думаю, в "Челси" будут сравнительно довольны таким жребием», — приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.