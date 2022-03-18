Антонио: «Вест Хэм» никого не боится и хочет выиграть Лигу Европы

Нападающий «Вест Хэма»поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Лиги Европы. Лондонцы по сумме двух встреч прошли «Севилью» (0:1, 2:0 ОТ).

«Это было невероятно. Этот сезон похож на сбывшуюся мечту. Мы просто играем и наслаждаемся нашим футболом. Надеюсь, болельщикам он тоже нравится.

Мы верили в себя с первого тайма. Мы продолжали творить, продолжали двигаться. Сказали себе, что если будем делать то, что делаем, добьемся победы.

Мы никого не боимся — неважно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, мы сражаемся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?» — цитирует Антонио BT Sport.