«Лилль» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 38-й минуте хозяева получили право на пенальти — мяч попал в руку Жоржиньо внутри штрафной «Челси». Бурак Йылмаз с «точки» открыл счет.

Отыгрались гости в добавленное к первому тайму время. Пулишич получил мяч в штрафной «Лилля» и первым же касанием низом точно пробил в дальний угол. Жоржиньо стал автором голевой передачи.

А на 71-й минуте Маунт совершил прострел в штрафную «Лилля», Аспиликуэта опередил Уэа в борьбе за мяч и в касание вогнал игровой снаряд в девятку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Лилль — Челси 1:2 Голы: 1:0 Бурак Йилмаз (пенальти) (38'), 1:1 Кристиан Пулишич (45 + 3'), 1:2 Сесар Аспиликуэта (71') Лилль: Леонардо Жардим, Зеки Мехмет Челик (Тимоти Уэа, 58'), Жозе Фонте, Свен Ботман (Amadou Onana, 58'), Тьягу Джало, Жонатан Бамба (Анхель Гомес, 77'), Бенжамен Андре, Шека, Габриэль Гудмундссон (Домагой Брадарич, 77'), Бурак Йилмаз, Джонатан Дэвид (Атем Бен-Арфа, 77') Челси: Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 83'), Кристиан Пулишич (Ромелу Лукаку, 74'), Маркос Алонсо, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 46'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Н’Голо Канте, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен (Трево Чалоба, 33'), Эдуард Менди Предупреждения: Трево Чалоба (34'), Габриэль Гудмундссон (43')

В первом матче «Челси» победил со счетом 2:0 и по сумме двух матчей лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.