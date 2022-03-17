ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 07:00
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 01:08
    • «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Лондоне
  • 01:01
    • «Вильярреал» забил 3 мяча «Ювентусу» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Челси» второй раз обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 21:39
    • Назначены арбитры на матчи 22 тура РПЛ
    Все новости спорта

    Головин — в заявке «Монако» на матч с «Брагой»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Монако Португалия Брага
    Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в заявку «Монако» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Брагой», сообщает официальный сайт французского клуба.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    Матч «Монако» — «Брага» состоится в четверг, 17 марта, в 20:45 по московскому времени. В первом матче монегаски проиграли бражанам в гостях со счетом 0:2. В той встрече Головин вышел на замену на 58-й минуте, однако не сумел помочь команде уйти от поражения.

    В нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» 29 официальных матчей во всех турнирах, забив три гола. В основном составе Александр выходил на поле 14 раз в этом сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры