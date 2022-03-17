Головин — в заявке «Монако» на матч с «Брагой»

Полузащитник сборной Россиивошел в заявку «Монако» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Брагой», сообщает официальный сайт французского клуба.

Матч «Монако» — «Брага» состоится в четверг, 17 марта, в 20:45 по московскому времени. В первом матче монегаски проиграли бражанам в гостях со счетом 0:2. В той встрече Головин вышел на замену на 58-й минуте, однако не сумел помочь команде уйти от поражения.

👥 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué pour le retour face à Braga en #UEL pic.twitter.com/RFJf2VtYVE — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 16, 2022

В нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» 29 официальных матчей во всех турнирах, забив три гола. В основном составе Александр выходил на поле 14 раз в этом сезоне.