«Ливерпуль» может купить Исака за € 70 млн

Нападающий «Реала Сосьедад»интересен «Ливерпулю», сообщает Marca

По информации источника, сумма трансфера может составить около € 70 млн. У Исака есть контракт с «Реалом Сосьедад» до 2026 года и пункт о расторжении в размере € 90 млн.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» также могут претендовать на шведского форварда. В нынешнем сезоне Исак в 29 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Недавно «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 в 27-м туре чемпионата Англии. Таким образом, «Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.