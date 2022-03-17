Альбиоль: Трудно описать, что означает для «Вильяреала» возвращение в четвертьфинал ЛЧ

Защитник «Вильяреала»прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над(3:0).

По итогам двух матчей «Вильярреал» обыграл туринский клуб с общим счетом 4:1.

«Трудно описать словами, что означает для "Вильяреала" возвращение в четвертьфинал Лиги чемпионов .

Это значит очень много и для клуба, и для болельщиков. Попробуем насладиться моментом, а пока ждем результатов жеребьевки», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.