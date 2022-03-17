ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 19:56
    • «Барселона» и «Галатасарай» назвали стартовые составы
  • 18:05
    • IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России
  • 20:10
    • Азмун и Миранчук остались в запасе на матч «Байер» — «Аталанта»
  • 19:05
    • «Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»
  • 18:32
    • Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
    Все новости спорта

    Альбиоль: Трудно описать, что означает для «Вильяреала» возвращение в четвертьфинал ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Вильярреал Футбол Испании Футбол Италии Ювентус Лига чемпионов
    Защитник «Вильяреала» Рауль Альбиоль прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Ювентусом» (3:0).

    Рауль Альбиоль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауль Альбиоль

    По итогам двух матчей «Вильярреал» обыграл туринский клуб с общим счетом 4:1.

    «Трудно описать словами, что означает для "Вильяреала" возвращение в четвертьфинал Лиги чемпионов .

    Это значит очень много и для клуба, и для болельщиков. Попробуем насладиться моментом, а пока ждем результатов жеребьевки», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

    5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры