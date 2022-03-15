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    Гвардиола: Я очень доволен поединком и тем, как «Ман Сити» играл

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы показываем действительно хорошую игру. За 90 минут не допускали ошибки, и то, как мы играли, было действительно хорошо. В футболе не бывает удачи. Мы должны забивать голы, но этого не сделали. Играем, чтобы забивать и мало пропускать.

    Мои парни играли хорошо, поэтому я не стал менять их. Мы не забили, в этом была наша ошибка. Я очень доволен игрой и тем, как мы играли», — цитирует Гвардиолу BBC.

    «Ман Сити» продолжает лидировать. У него 70 очков на счету и 4-очковая фора над «Ливерпулем». У «Кристал Пэлас» 34 балла и 11 позиция.

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